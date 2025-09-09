È collettiva la delega al rappresentante di fabbricato parte del supercondominio
Il decorso dei 30 giorni per impugnare la delibera è quindi legato solo alla posizione assunta da quest’ultimo: non rileva la data in cui il singolo condomino sia venuto a conoscenza della decisione
La delibera assembleare ex articolo 1137 Codice civile può essere impugnata da ogni condomino assente, dissenziente o astenuto nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della delibera per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della delibera per gli assenti. È stato sollevato il dubbio sulla decorrenza del termine di trenta giorni per l’impugnazione della decisione assunta dall’assemblea dei rappresentanti dei condomìni costituenti un supercondominio, ai sensi...
I mercoledì della privacy: revisori condominiali e dati personali
di Carlo Pikler - – Centro studi Privacy and Legal Advice