Il verbale dell’assemblea condominiale è tradizionalmente considerato uno dei principali documenti della gestione del condominio. La sua funzione è quella di attestare la regolare costituzione dell’assemblea, individuare i partecipanti, documentare le deliberazioni adottate, le maggioranze raggiunte e gli eventuali dissensi, costituendo il principale riferimento probatorio ai fini dell’impugnazione delle deliberazioni ai sensi dell’articolo 1137 Codice civile. Proprio questa funzione induce spesso...
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