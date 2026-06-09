Si assiste, non di rado, ad un tentativo di demolizione dell’attività di revisione condominiale. Alcuni commentatori del settore sostengono che la revisione del rendiconto condominiale non sia proprio possibile per l’assenza di un sistema di verifiche codificato. Questo non corrisponde al vero, per diverse ragioni.
In realtà, non soltanto esiste un fondo, anche solido, di disciplina ragionieristica e tecnica contabile appartenente alle imprese di erogazione e, quindi, applicabile anche all’ente condominiale...