I ripartitori sono proprietà privata ma l’assemblea decide il sistema di contabilizzazione del calore da adottare
I condòmini non solo sono tenuti a sopportare la spesa per la loro installazione, ma devono anche controllarne manutenzione e perfetta efficienza
Peculiare pronuncia della Corte d’appello di Milano, sezione terza civile, in data 23 giugno 2025 numero 1849 in relazione alla contabilizzazione del calore. I ripartitori di calore installati a norma dell’articolo 9 comma 5 del Decreto legislativo 102 del 2014 sono di proprietà dei singoli condòmini, che non solo sono tenuti a sopportare la spesa per la loro installazione, ma devono anche controllarne la manutenzione e la perfetta efficienza a norma del Decreto ministeriale 21 aprile 2017 numero...