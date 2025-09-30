In caso di occupazione abusiva consigliabile agire parallelamente in sede penale e civile
Ottenuta la condanna degli occupanti abusivi, con l’azione civile si potrà chiedere agli stessi il risarcimento dei danni
Spesso la cronaca ci riferisce di immobili rimasti, anche temporaneamente, liberi, che vengono illegalmente occupati da soggetti che poi rifiutano di restituirli ai legittimi proprietari. Quali tipi di danni creano queste occupazioni e soprattutto quali rimedi giudiziali possono essere attivati per il rimborso di questi pregiudizi?
Occorre premettere che l’occupazione priva di valido titolo giuridico, sia essa un’occupazione pura e semplice o un rifiuto di abbandono al termine del contratto di locazione...