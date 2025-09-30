L’ex giardiniere deve rendere le chiavi del passo carraio
Altrimenti l’amministratore li può sostituire a sue spese
L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 29 settembre 2025
Non esiste un diritto di ritenzione da parte del giardiniere (e più in generale da parte di un prestatore di opera), il cui rapporto con il condominio sia ormai concluso. L’ex prestatore di opera è dunque tenuto a rendere le chiavi del passo carraio all’amministratore di condominio, che ha utilizzato solo per la manutenzione del giardino. In mancanza, l’amministratore...