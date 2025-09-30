L’ex giardiniere deve rendere le chiavi del passo carraio

La domanda L’ex giardiniere condominiale - già sostituito, e con il quale c’è una questione relativa al pagamento di una fattura che supera l’importo preventivato - non consegna all’amministratore la chiave del passo carraio dal quale si accede a tutte le parti condominiali. Si chiede se questo soggetto, che non ha più alcun contratto con il condominio, può tenere questo comportamento.

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 29 settembre 2025﻿

Non esiste un diritto di ritenzione da parte del giardiniere (e più in generale da parte di un prestatore di opera), il cui rapporto con il condominio sia ormai concluso. L’ex prestatore di opera è dunque tenuto a rendere le chiavi del passo carraio all’amministratore di condominio, che ha utilizzato solo per la manutenzione del giardino. In mancanza, l’amministratore...