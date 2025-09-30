Risarcimento a chi scivola nel cortile solo se prova il nesso tra caduta e pavimentazione

La caduta all’interno di un cortile condominiale è al centro dell’ordinanza della Cassazione 22283/2025 pubblicata il due agosto. A originarla l’azione intentata da una signora scivolata nell’androne di un condominio a Milano a causa dello stato della pavimentazione, asseritamente lucida, e della presenza di uno strato di neve, ghiaccio e acqua formatosi in seguito a una abbondante nevicata. La donna aveva chiesto al condominio un risarcimento e quest’ultimo aveva chiamato in causa l’assicurazione...

