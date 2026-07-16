La concessione in godimento di porzioni immobiliari rientranti nelle parti comuni di un edificio, al fine di consentire l’installazione di infrastrutture tecnologiche di terzi, pone rilevanti questioni in ordine alla corretta qualificazione reddituale dei corrispettivi percepiti. La tematica impone un’attenta disamina delle disposizioni contenute nel Testo unico delle imposte sui redditi e dei successivi meccanismi di imputazione soggettiva del prelievo fiscale.
L’antenna sul tetto
Sotto il profilo strettamente tributario...