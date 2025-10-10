L'esperto rispondeFisco

I vantaggi dai lavori in un condominio minimo

Non essendovi l’obbligo di nominare un amministratore, i pagamenti delle spese sono effettuati tramite bonifico da uno dei condòmini per conto di tutti

di Alessandro Borgoglio

La domanda

In un condominio “minimo”, intestatario di codice fiscale, sono state sostenute spese per lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione dell’impianto videocitofonico. Le spese sono state pagate da un solo condomino, tramite bonifico bancario, sul quale è stato indicato il suo nominativo e il suo codice fiscale. Si chiede se le spese possono essere detratte da tutti i condòmini, pur non essendo stato indicato, nel bonifico, il codice fiscale del condominio, bensì quello del condomino.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 settembre 2025

La risposta è positiva. Le spese per lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni di un condominio “minimo” (fino a otto condòmini), anche se intestatario di un codice fiscale, possono essere detratte da tutti i condòmini pure nel caso in cui il bonifico bancario di pagamento è stato effettuato da un solo condomino, indicando il proprio codice fiscale...

