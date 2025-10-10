I vantaggi dai lavori in un condominio minimo
Non essendovi l’obbligo di nominare un amministratore, i pagamenti delle spese sono effettuati tramite bonifico da uno dei condòmini per conto di tutti
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 15 settembre 2025
La risposta è positiva. Le spese per lavori di manutenzione straordinaria sulle parti comuni di un condominio “minimo” (fino a otto condòmini), anche se intestatario di un codice fiscale, possono essere detratte da tutti i condòmini pure nel caso in cui il bonifico bancario di pagamento è stato effettuato da un solo condomino, indicando il proprio codice fiscale...