I vantaggi dai lavori in un condominio minimo

La domanda

In un condominio “minimo”, intestatario di codice fiscale, sono state sostenute spese per lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione dell’impianto videocitofonico. Le spese sono state pagate da un solo condomino, tramite bonifico bancario, sul quale è stato indicato il suo nominativo e il suo codice fiscale. Si chiede se le spese possono essere detratte da tutti i condòmini, pur non essendo stato indicato, nel bonifico, il codice fiscale del condominio, bensì quello del condomino.