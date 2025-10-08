La revoca dell’amministratore in seguito a inadempienze

La domanda

Nel 2017 è stato conferito l’incarico all’attuale amministratore condominiale, che però, in tutti questi anni, non ha seguito alcun corso di aggiornamento professionale. Questo soggetto è stato confermato dall’ultima assemblea ordinaria con il voto favorevole di tutti i partecipanti (io non ero presente), e ciò nonostante evidenti casi di inadempienza, tra cui il fatto che dal 2019 l’amministratore non mette all’ordine del giorno l’approvazione dei bilanci. Vorrei sapere se e quale valore abbia il periodo pregresso della sua amministrazione e, in particolare, se la delibera che l’ha riconfermato sia valida.