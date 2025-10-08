La revoca dell’amministratore in seguito a inadempienze
Se commette irregolarità gravi non è legittimato a proseguire nell’incarico, e può essere revocato in ogni tempo, pure senza giusta causa, su richiesta anche di un solo condomino
L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 29 settembre 2025
In base all’articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile, l’amministratore deve avere frequentato un corso di formazione iniziale ed è tenuto a curare la formazione periodica in materia condominiale (requisito permanente). La mancata formazione continua può essere causa ostativa alla prosecuzione dell’incarico; infatti, se l’amministratore...