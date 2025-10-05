Il doppio limite alle deleghe nei condomìni oltre le 20 unità
La normativa favorisce e incentiva la personale partecipazione del singolo condomino all’assemblea
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 6 ottobre 2025
Con la sentenza 3070 del 1° maggio 2024, la Corte di appello di Roma ha sancito che i due limiti al potere di conferire la delega, di cui all’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, devono essere considerati come indipendenti e alternativi, per cui anche la violazione di uno solo di questi determina la violazione della norma citata.
Secondo...