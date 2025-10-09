Così i piani sottostanti pagano per il rifacimento del lastrico
È sufficiente che si trovi sotto il terrazzo a livello anche una sola parte di una unità immobiliare perché la proprietà di tale unità concorra alla ripartizione delle spese dei due terzi dell’intero
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025
L’articolo 1126 del Codice civile, che si applica in assenza di una diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), stabilisce che, «quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni...