Così i piani sottostanti pagano per il rifacimento del lastrico

La domanda Vorrei sapere se, in caso di lavori di rifacimento parziale del lastrico solare a uso esclusivo di due unità, l’appartamento del piano sottostante, con una superficie costituita per il 40% da un terrazzo completamente scoperto, che non trae alcun beneficio del lastrico solare interessato dai lavori, e per il rimanente 60% da cinque vani abitabili sottostanti il lastrico stesso, debba contribuire alle spese, nell’ambito dei 2/3 previsti dell’articolo 1126 del Codice civile, in proporzione alla sola porzione sottostante il lastrico oppure, come sostiene l’amministratore, in relazione a tutti i millesimi di proprietà.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 11 agosto 2025

L’articolo 1126 del Codice civile, che si applica in assenza di una diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), stabilisce che, «quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni...