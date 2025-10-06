Senza Codice fiscale autonomo le unità fruite come multiproprietà

La domanda

Gestiamo una multiproprietà composta da 96 unità, ciascuna con nove diversi multiproprietari, che ne fruiscono per periodi di 15 giorni ciascuno, da maggio a settembre. L’intera comunione ha un codice fiscale unico, rilasciato dall’agenzia delle Entrate, e un amministratore per la gestione delle spese di competenza della multiproprietà (cambio biancheria, pulizia eccetera) e degli spazi e servizi comuni (piscina, verde, personale eccetera). L’intero complesso costituisce un condominio. Si chiede se le singole unità/appartamenti possono chiedere un proprio codice fiscale all’agenzia delle Entrate.