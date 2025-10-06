Senza Codice fiscale autonomo le unità fruite come multiproprietà

Gestiamo una multiproprietà composta da 96 unità, ciascuna con nove diversi multiproprietari, che ne fruiscono per periodi di 15 giorni ciascuno, da maggio a settembre. L’intera comunione ha un codice fiscale unico, rilasciato dall’agenzia delle Entrate, e un amministratore per la gestione delle spese di competenza della multiproprietà (cambio biancheria, pulizia eccetera) e degli spazi e servizi comuni (piscina, verde, personale eccetera). L’intero complesso costituisce un condominio. Si chiede se le singole unità/appartamenti possono chiedere un proprio codice fiscale all’agenzia delle Entrate.
In termini generali, la presenza di una società che gestisce complessivamente tutti gli appartamenti in multiproprietà e la sussistenza di un condominio per la gestione delle parti comuni non sarebbero di per sé ostative alla possibilità, per i multiproprietari di ciascun appartamento in comunione ordinaria, di conseguire il codice fiscale autonomo per la gestione...