Si terrà il 10 luglio, come da tradizione, all’Autodromo di Monza l’edizione 2026 di Ready to run, convegno di confronto, studio e approfondimento tecnico-giuridico, quest’anno dedicato al mondo digitale entrato in condominio. In apertura lavori, una tavola rotonda spazierà sulle principali tematiche di interesse del momento:saranno presenti il neo rieletto presidente nazionale Anaci Francesco Burrelli, il direttore nazionale del centro studi Edoardo Riccio, il direttore Centro studi lombardo Eugenio Correale, il magistrato Giulio Benedetti, il presidente Anaci Lombardia Marco Sicignano, Marco Locati del centro studi Anaci Monza e Brianza e il presidente Anaci Monza e Brianza Marco Bonato.

La prorogatio, l’incarico e il compenso dell’amministratore alla luce delle recenti sentenze di Cassazione saranno tra i temi approfonditi insieme al ruolo fondamentale della certificazione della professione di Amministratore condominiale anche a garanzia del consumatore. Le nuove frontiere del building process saranno il tema del pomeriggio di lavorib che si concluderanno con la presentazione del protocollo di collaborazione sottoscritto da Anaci, Croce Rossa e Sima teleassistenza e telemedicina.

«Anche in questa edizione abbiamo organizzato un evento di grande rilievo che vedrà lo svolgimento di una tavola rotonda dedicata ai temi giuridici di maggiore interesse e uno spazio centrale al tema dell’innovazione nel condominio, volgendo lo sguardo al futuro attraverso il confronto sulle nuove tecnologie, sulla digitalizzazione e sulle opportunità che l’innovazione tecnologica offre oggi alla gestione immobiliare e alla professione dell’amministratore. Tecnologie, idee e cambiamenti si susseguono a un ritmo incalzante, trasformando il presente in passato in un istante. Il futuro non è un domani lontano, ma un oggi in continua evoluzione. Chi sa formarsi, innovarsi ed evolversi sarà pronto a viverlo, sarà pronto a correre!» le parole del “padrone di casa” Marco Bonato, presidente di Anaci Monza e Brianza.

«Questa edizione 2026 rappresenta un momento storico e di estremo orgoglio per il nostro territorio - conclude Bonato - Monza ospiterà per la prima volta nella sua storia un Congresso nazionale, appuntamento durante il quale gli associati saranno chiamati a deliberare e decidere sulle nuove cariche associative, alla luce della recente riconferma del presidente nazionale Francesco Burrelli».