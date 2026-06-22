Qualora sussistano tutti i presupposti per fruire della detrazione con l’aliquota maggiorata, è irrilevante che successivamente alla conclusione dei lavori il contribuente si trasferisca di abitazione e conceda in locazione l’immobile oggetto di intervento agevolato.
Con la risposta a interpello n. 119/2026, l’Agenzia delle entrate è tornata a occuparsi del Bonus Casa e, in particolare, della cosiddetta aliquota maggiorata al 50%, rispetto a quella ordinaria del 36%.
Sin dal 2025, infatti, è stato introdotto un trattamento differenziato della detrazione in parola, in base alla destinazione dell’immobile oggetto di intervento agevolato, se abitazione principale oppure seconda casa.
Prima di addentrarci nel documento di prassi odierno, pare opportuno ricordare brevemente...