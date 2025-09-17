Il Comune può dichiarare l’inefficacia della Cila solo in caso di uso improprio

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 6322/2025, ha respinto l’appello di un privato contro il Comune di Napoli, confermando la dichiarazione di inefficacia di una Cila con cui era stato comunicato il cambio d’uso di un locale seminterrato da abitazione ultrapopolare a ristorante. L’amministrazione aveva rilevato l’incompatibilità con le Norme tecniche di attuazione del Piano regolatore generale, che vietano la destinazione commerciale dei seminterrati nel centro storico. L’appellante sosteneva ...

