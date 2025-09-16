Valida la delibera che approva i bilanci senza allegarli all’avviso di convocazione

Una delle lamentele che più di frequente vengono sollevate dai condòmini nell’impugnare le delibere di approvazione dei bilanci è quella relativa alla mancata allegazione della documentazione contabile all’avviso di convocazione dell’assemblea. In questi casi, la delibera è valida? A questa domanda ha fornito risposta affermativa il Tribunale di Foggia con la sentenza 1459, pubblicata il 22 luglio 2025, che ha delineato i principi giurisprudenziali di legittimità e di merito sul diritto all’informazione...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi