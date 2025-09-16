Valida la delibera che approva i bilanci senza allegarli all’avviso di convocazione
Nessuna norma prevede l’obbligo della preventiva consegna essendo stato introdotto il diritto di accesso agli atti che il condomino può esercitare
Una delle lamentele che più di frequente vengono sollevate dai condòmini nell’impugnare le delibere di approvazione dei bilanci è quella relativa alla mancata allegazione della documentazione contabile all’avviso di convocazione dell’assemblea. In questi casi, la delibera è valida? A questa domanda ha fornito risposta affermativa il Tribunale di Foggia con la sentenza 1459, pubblicata il 22 luglio 2025, che ha delineato i principi giurisprudenziali di legittimità e di merito sul diritto all’informazione...