Il diritto condominiale preso sul serio: con il sì dei condomini il portiere va in ferie nei periodi vietati
È comunque opportuno che l’amministratore si munisca prima di una dichiarazione sottoscritta da tutti i condòmini, per evitare future contestazioni
Negli edifici che ne sono dotati, il portierato costituisce uno dei servizi comuni contemplati dall’articolo 1117 del Codice civile, di cui tutti i condòmini possono usufruire e a cui – quindi – tutti devono contribuire. Per quanto riguarda la sua disciplina, il Codice civile non ne fa menzione in questi precisi termini (il solo articolo 1117 si limita ad inserire gli spazi in cui esercita la sua attività, vale a dire la portineria, incluso - l’eventuale - alloggio del portiere, fra i locali destinati...