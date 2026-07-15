La giurisprudenza di merito è costantemente interessata del giudizio sulle controversie inerenti l'obbligo di pagamento delle spese condominiali tra venditore e acquirente di un'unità immobiliare ricompresa nel condominio. Il fenomeno desta un certo sconcerto in quanto le regole applicabili alla fattispecie sono ben chiare e costantemente ribadite dalle sentenze in materia e non dovrebbero generare una tale mole di contenzioso.

La sentenza

Il commento

La giurisprudenza di merito è costantemente interessata del giudizio sulle controversie inerenti l'obbligo di pagamento delle spese condominiali tra venditore e acquirente di un'unità immobiliare ricompresa nel condominio. Il fenomeno desta un certo sconcerto in quanto le regole applicabili alla fattispecie sono ben chiare e costantemente ribadite dalle sentenze in materia e non dovrebbero generare una tale mole di contenzioso.

In buona sostanza, l'orientamento interpretativo del tutto prevalente (...