Forma legale della rinuncia, accettazione tacita e nomina del curatore: implicazioni operative per amministratori e professionisti del settore.
Il caso che si presenta in studio
Un amministratore di condominio apprende del decesso di un proprietario. L’appartamento è in uno stabile signorile del centro città, con due anni di spese condominiali arretrate. I figli del defunto, dopo qualche settimana di silenzio, comunicano informalmente di non voler accettare l’eredità. Qualcuno paga una piccola quota, qualcuno accede all’appartamento per recuperare effetti personali, uno dei chiamati partecipa a un’assemblea condominiale senza votare.
L’amministratore, nel frattempo, ha convocato...