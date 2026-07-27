Il novellato articolo 1129 cod. civ., aggiungendo nuove mansioni all'amministratore di condominio, ha contribuito a rafforzare il principio di una progressiva tipizzazione funzionale del rapporto di amministrazione condominiale, distinto e particolare rispetto al contratto di mandato tradizionale di cui agli articoli 1703 e seguenti cod. civ.. Oggi – stante la tipizzazione delle mansioni dell'amministratore di condominio – il riferimento al mandato tradizionale torna applicabile soltanto "per quanto...

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