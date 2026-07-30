Il creditore di un condominio può trovarsi in una situazione di apparente impasse. L’articolo 63 disposizioni attuative Codice civile gli impone, infatti, di escutere anzitutto i condòmini morosi e solo successivamente, ove tale iniziativa si riveli infruttuosa, i condòmini in regola con i pagamenti. Per rispettare questa scansione, tuttavia, egli deve conoscere l’identità dei morosi. E proprio qui si annida il problema: tale informazione è nella disponibilità esclusiva dell’amministratore di condominio...

PER SAPERNE DI PIÙ Riproduzione riservata Ⓒ