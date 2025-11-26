Il diritto condominiale preso su serio: conseguenze dell’avviso di convocazione rifiutato
Se il condomino impugna poi la delibera, l’avviso che non ha voluto ritirare si presume da lui conosciuto
L’articolo 1130 del Codice civile, contempla (al numero 1), fra le altre attribuzioni dell’amministratore, quella di convocare annualmente l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale disciplinato dall’articolo 1130-bis. Inoltre l’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile prevede che l’assemblea, oltre che ogni anno in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del Codice civile, può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando...