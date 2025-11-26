Manutenzione del giardino condominiale: tipologie di interventi e ripartizione spese
Lo spazio verde contribuisce a valorizzare l’estetica del condominio, donando benessere a coloro che lo abitano
Il giardino condominiale è un’area verde di proprietà di tutti i condòmini, proprio per questo è accessibile e utilizzabile da tutti, a patto che vengano rispettate alcune regole di comportamento e di manutenzione. Il giardino condominiale rende più accogliente e più bello il condominio e, inoltre, offre la possibilità ai condòmini di usufruire di uno spazio che dona benessere e momenti piacevoli.
La manutenzione ordinaria
Chiaramente, così come le altre parti comuni, anche il giardino condominiale ha bisogno di una regolare...