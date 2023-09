Il diritto condominiale preso sul serio: la delega al proprietario di più immobili di Ettore Ditta

Si ritiene che quest'ultimo anche se possessore di un numero più consistente di millesimi venga considerato come condomino unico

La riforma del condominio ha, opportunamente, introdotto alcuni limiti per evitare che un solo partecipante all’assemblea condominiale si presenti all’adunanza dopo avere raccolto un elevato numero di deleghe e così diventi, di fatto, determinante per l’approvazione della delibera.

Nessuna delega all’amministratore

Da una parte col quinto comma dell’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile si prevede che all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea; in questo modo viene escluso in ogni caso il conferimento di deleghe all’amministratore, che in passato ha permesso molto spesso di riuscire ad approvare le delibere, nonostante la scarsa propensione che in Italia i condòmini dimostrano a partecipare di persona all’assemblea, che invece rappresenta il principale momento di incontro fra i condòmini e dovrebbe essere valutata in questa prospettiva.

L’amministratore – con quale peraltro, all’atto della nomina, si viene a costituire un rapporto fiduciario – in sostanza, in maniera un po’ contraddittoria, viene considerato dalla legge come se si trovasse sempre in una situazione di potenziale conflitto di interessi non solo per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto e delle altre delibere che riguardano il suo operato, ma per qualsiasi decisione che deve essere esaminata dall’assemblea.

Il tetto legale di deleghe

L’altro importante limite alle deleghe è previsto poi dal primo comma dell’articolo 67, che innanzitutto stabilisce che ogni condomino che interviene all’assemblea a mezzo di un rappresentante deve dotarlo di una specifica delega scritta e in secondo luogo, per il caso in cui i condòmini sono più di venti, prescrive che il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale.

Non vi è molto da dire riguardo alla forma richiesta per la delega, in relazione alla quale adesso è sempre necessaria la forma scritta, in modo da responsabilizzare sia il rappresentato che il delegato e rendere più trasparente la delega conferita anche agli altri condòmini; ma più complesso, invece, si presenta l’aspetto della determinazione del quinto dei condòmini e del valore proporzionale che il delegato non può superare quando i condòmini sono più di venti.

Il proprietario di più immobili

Può accadere infatti che un condomino sia proprietario di differenti unità immobiliari ubicate nello stesso edificio che, nel loro complesso, rappresentano più di un quinto del valore proporzionale prescritto dall’articolo 67, comma 1, e si pone allora la domanda se gli sia consentito o meno dalla legge di farsi rappresentare in assemblea da un delegato.

Dal momento però che sono due, e non soltanto quello del valore proporzionale, i parametri previsti dalla disposizione (l’altro, infatti, è che costituito dal quinto dei condòmini), se ne deve trarre la conclusione che la delega al rappresentante è legittima anche nell’ipotesi in questione. Infatti il proprietario di differenti unità immobiliari si deve considerare sempre come un condomino unico al fine del calcolo delle “teste”.

La pronuncia più recente

Non è conosciuta giurisprudenza in proposito tranne la recente sentenza Corte di appello di Lecce 214/2023, che ha risolto il problema nel senso indicato, rilevando che l’articolo 67, comma 1, vietando al delegato di rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale, richiede il superamento congiunto di entrambi i limiti (un quinto del numero di condòmini rappresentati e un quinto dei millesimi); e in tal modo ha elaborato una interpretazione sistematica della disposizione, in considerazione del fatto che pure le maggioranze assembleari vengono sempre previste dal Codice civile con riferimento al numero di condòmini e ai loro millesimi. La Corte di appello di Lecce ha osservato inoltre che costituisce ulteriore indice della volontà di accumunare entrambe queste soglie l’utilizzo da parte del legislatore della congiunzione “e” nella parte in cui richiede «più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale».