Perchè ci sia supercondominio occorre l’esistenza di una proprietà qualificata come comune
I proprietari di una villetta non devono pagare le spese condominiali sulla strada in uso quale servitù
Non sono dovute le rate condominiali ordinarie se l’immobile, pur non facente parte di un condominio, utilizza il viale d’accesso comune del vicino complesso immobiliare in virtù di una servitù di passaggio. È quanto precisa la sentenza della Cassazione 27998/2025 depositata il 21 ottobre soffermandosi in particolare sul concetto di condominialità in una fattispecie che, seppur specifica, non è infrequente.
La vicenda
A rivolgersi in Cassazione erano stati i proprietari di una villetta isolata alla quale si ...