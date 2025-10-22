Il diritto condominiale preso sul serio: doppia maggioranza in condominio perchè prevalga l’interesse comune
La massima valorizzazione della posizione di tutti i condòmini non significa però che la delibera possa essere approvata per interessi meramente egoistici di qualcuno
Il sistema condominiale prevede che le deliberazioni dell’assemblea vengano eseguite, laddove sia stato nominato, dall’amministratore o anche dalla persona che svolge le funzioni analoghe alle sue (come prevede l’articolo 1129, comma 6, del Codice civile); e che le deliberazioni, per essere valide, debbano essere approvate con le maggioranze previste dalle varie disposizioni che le individuano a seconda dei tipi di delibera (in modo particolare l’articolo 1136, a cui si aggiungono inoltre tutte le...