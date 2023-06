Il numero massimo di deleghe nell'assemblea condominiale di Giusi Giandolfo

Vietato dall’articolo 67 disposizioni attuative Codice civile il superamento congiunto di due limiti (un quinto del numero di condòmini rappresentati e un quinto dei millesimi)

In tema di condominio negli edifici, la disposizione di cui all'articolo 67, comma 1, disposizioni attuative Codice civile, dettata in tema di rappresentanza in assemblea, laddove dispone che «Se i condòmini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale», vietando al delegato di rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale, vieta il superamento congiunto di entrambi i limiti (un quinto del numero di condòmini...