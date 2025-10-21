Rumori molesti in condominio: scatta il reato anche in assenza di perizia fonometrica

Chiunque si trovi a vivere in condominio, sa cosa significhi subire i rumori molesti prodotti da un vicino: che si tratti di radio o TV ad alto volume, lavori in casa, abbaiare di cani, oggetti pesanti che cadono, spostamento di mobili, o qualsivoglia tipologia di disturbo sonoro, tutti siamo fin troppo ben consapevoli di come e quanto i rumori possano turbare il riposo e la quiete quotidiana. Ma i vicini rumorosi, sono consci del fatto che potrebbero rendersi colpevoli di un vero e proprio reato...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi