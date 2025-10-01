Il diritto condominiale preso sul serio: nessun via libera del condominio per le telecamere private
L’impianto installato su parti comuni necessita invece di uno specifico via libera contenuto in una delibera
L’attuale normativa codistica prevede un’apposita disposizione sulla videosorveglianza nel condominio. L’articolo 1122-ter dispone infatti che le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse devono essere approvate dall’assemblea con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’articolo 1136 e quindi, per la loro approvazione, è richiesto un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti...