L’articolo 1137 del Codice civile stabilisce che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può proporre l’impugnazione davanti all’autorità giudiziaria e così si può verificare se sussiste realmente il vizio denunciato della delibera approvata.
Mediante la previsione normativa che consente di impugnare la delibera illegittima anche un condomino singolo può ottenere la dichiarazione di annullamento di una decisione approvata...