Il diritto condominiale preso sul serio: quando la veranda è legittima

La veranda – molto apprezzata in particolare durante la stagione estiva – non è contemplata in alcuna disposizione legislativa, ma è spesso oggetto delle decisioni giudiziarie, a riprova della sua diffusione (e dei ricorrenti contenziosi che la riguardano).

La definizione

La denominazione di veranda ha origini remote, risalenti addirittura all’antica India, estendendosi poi in tutto il mondo, per indicare un portico dotato di architrave che recinge una costruzione. Nell’architettura moderna, invece, le verande sono...