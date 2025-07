La seconda sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza numero 17279 del 26 giugno 2025, ha ribadito un principio fondamentale in tema di sopraelevazione abusiva in zona sismica.

In caso di costruzione sull’ultimo piano dell’edificio condominiale, anche se l’intervento in sé non comporta un aumento dell’altezza originaria del fabbricato, ma solo un incremento volumetrico e di ...