Negli edifici può accadere che i beni comuni subiscano danni di cui il condominio chieda il risarcimento a chi li ha provocati. È utile allora domandarsi quali conseguenze possono comportare le variazioni dei condòmini da quando si verifica il danno alle parti comuni a quando viene promossa l’azione giudiziaria per ottenere il risarcimento o viene emessa la sentenza che definisce la causa.

La legittimazione dell’amministratore

In proposito la Suprema corte ha precisato che le variazioni soggettive della compagine condominiale che intervengono...

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