La delibera condominiale che incide sul diritto del condomino al distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento può essere affetta da nullità qualora vieti l’esercizio della facoltà riconosciuta dall’articolo 1118, comma 4, Codice civile. Tuttavia, chi intende distaccarsi è tenuto a dimostrare, mediante adeguata documentazione tecnica, che dal distacco non deriveranno notevoli squilibri di funzionamento né aggravi di spesa per gli altri condòmini. In difetto di tale prova, restano legittimi...
Riproduzione riservata Ⓒ