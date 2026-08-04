L’acquisto della casa, in un contesto di prezzi elevati e di risorse in genere limitate, risulta spesso problematico, ancor più a causa degli ingenti costi accessori al prezzo quali sono, ad esempio, gli oneri per l’eventuale mutuo, gli onorari dovuti al notaio, i compensi degli intermediari immobiliari, eventuali parcelle per servizi di altri professionisti (ad esempio: consulenti finanziari e tecnici) e, soprattutto, per le imposte che gravano sull’acquisto.
E’, quindi, particolarmente importante...