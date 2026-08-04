Il Punto su ▪ N. 1234

Il punto su Acquisto della casa e agevolazioni fiscali

L’acquisto della casa di abitazione rappresenta per tutti un atto molto delicato e impegnativo, anche sotto i profili economico e finanziario, rispetto ai quali la variabile fiscale riveste grande importanza.Pertanto, é molto importante utilizzare nel modo migliore i benefici che la normativa fiscale prevede, sia in relazione all’acquisto in sé che con riguardo agli interventi di ristrutturazione vera e propria o di miglioramento dell’immobile e delle sue pertinenze conseguenti all’acquisto.L’articolo si sofferma quindi su tali aspetti, con il fine di fornire utili linee guida per valutare correttamente i costi fiscali e ottimizzarne gli impatti.