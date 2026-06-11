La novità normativa di maggiore interesse per il settore immobiliare in questi primi mesi del 2026 è costituita dalla ripetuta modifica della disposizione relativa alla determinazione della base imponibile delle operazioni permutative.
Un tipico utilizzo di questa tipologia contrattuale nel settore immobiliare è rappresentato dalla cessione di un’area edificabile (o di un fabbricato da demolire e ricostruire o da ristrutturare senza previa demolizione) a un’impresa costruttrice, che la acquista con...