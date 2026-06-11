Il Punto su ▪ N. 1230

Il punto sull’IVA nel settore immobiliare

L’articolo illustra le principali dinamiche in atto nel settore immobiliare relative all’IVA delle quali operatori e professionisti è necessario siano edotti. Tra esse, le recenti modifiche alla base imponibile delle operazioni permutative, il cambio di rotta dell’AdE sulle agevolazioni “prima casa” per gli immobili collabenti, il nuovo T.U. IVA che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027 e alcune rilevanti dinamiche interpretative espresse dalla giurisprudenza di legittimità su temi di diffuso interesse riferiti alle cessioni immobiliari.