In un contesto di forte incertezza economica, l'acquisto di immobili di pregio nelle principali città internazionali è considerato un investimento sicuro e attraente per molti soggetti facoltosi. Tuttavia, oltre al prezzo di acquisto, è fondamentale valutare attentamente i costi successivi legati al possesso dell'immobile. Una ricerca di Savills Research evidenzia che tali costi incidono mediamente per circa il 15% annuo del prezzo d'acquisto e che, per un immobile di valore elevato, rappresentano una quota significativa dei costi complessivi di acquisto, gestione e successiva vendita, soprattutto per gli acquirenti non residenti.