In un contesto di forte incertezza economica, l'acquisto di immobili di pregio nelle principali città internazionali è considerato un investimento sicuro e attraente per molti soggetti facoltosi. Tuttavia, oltre al prezzo di acquisto, è fondamentale valutare attentamente i costi successivi legati al possesso dell'immobile. Una ricerca di Savills Research evidenzia che tali costi incidono mediamente per circa il 15% annuo del prezzo d'acquisto e che, per un immobile di valore elevato, rappresentano una quota significativa dei costi complessivi di acquisto, gestione e successiva vendita, soprattutto per gli acquirenti non residenti.
In questa particolare fase storica, caratterizzata da notevoli incertezze, l'acquisto di proprietà immobiliari di ottimo livello nelle più importanti metropoli internazionali è diventato una modalità considerata sicura e molto attrattiva per molte persone facoltose.
Occorre però, per il potenziale acquirente, considerare e valutare molto attentamente, prima dell'acquisto, i costi successivi connessi alla proprietà dell'immobile. Secondo una recente ricerca condotta da Savills Research a livello mondiale...