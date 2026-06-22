Il 23 giugno, presso la Sala Gialla dell’Assemblea Regionale Siciliana, a Palazzo dei Normanni, si svolge il convegno «Il recupero dei crediti in condominio. Profili sostanziali, processuali ed esecutivi», organizzato da Unione Avvocatura Sicilia (UAS), JUS – Associazione Giuridica, Pro For, Unione di Liberi Avvocati, con il patrocinio di ARAI (Associazione Nazionale Amministratori e Revisori Condominiali) e FIAC – Foro Immobiliare Sicilia.
L’incontro, in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo in materia di diritto condominiale, affronterà il tema del credito condominiale a tutto tondo. Quattro le relazioni in programma: Alessandro Scalia aprirà i lavori con un inquadramento sulle obbligazioni condominiali; Rosario Dolce analizzerà le attribuzioni dell’amministratore e la sua posizione sostanziale e processuale; Nicola Salzano si concentrerà sul recupero dei crediti da parte dell’amministratore; chiuderà Rosario La Nave con le azioni esecutive del condominio.