Nell’inquadramento sistematico dell’Imposta sul Valore Aggiunto, la nozione di “cessione di beni” non risulta circoscritta a una specifica fattispecie negoziale tipizzata dal Codice civile. Il perimetro delineato dall’articolo 2 del Dpr 633/1972 comprende, in via principale, la totalità degli atti idonei a produrre l’effetto giuridico del trasferimento del diritto di proprietà, inclusa la costituzione o la traslazione di diritti reali di godimento su qualsivoglia tipologia di bene (in conformità ...
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