Alcune modifiche introdotte dalla legge di Riforma del condominio hanno toccato aspetti patrimoniali: apertura del conto corrente dedicato; obbligo di recupero dei crediti (entro tempi determinati); istituzione del fascicolo del rendiconto; revisione contabile condominiale e altro.
La Cass., Sez. II, sent. 9 ottobre 2023 n. 28257 ha puntualizzato che il rendiconto condominiale, a norma dell'art. 1130-bis cod. civ., deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita, documentando...