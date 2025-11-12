Il rendiconto è uno e annuale, no a prassi locali
Da alcune regioni arrivano storie di richieste ad amministratori di rendiconti mensili, di bilanci a parte per ascensore e spese idriche: non sono leciti
In Italia ci si imbatte in vere e proprie prassi tanto curiose quanto abbastanza consolidate in materia di contabilità e rendiconto condominiale. Spesso, però, si tratta di scelte dettate dalla tradizione del tempo che scorre ma che si pongono in antitesi con la normativa vigente, esponendo le rispettive deliberazioni di approvazione al rischio dell’impugnazione e, quindi, di annullamento.
La curiosità ulteriore risiede nel fatto che alcune di queste prassi siano proprio caratterizzanti di alcune ...
