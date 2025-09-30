Condominio

Il rendiconto non si impugna in via autonoma

Il rischio è che, fino a quando si troveranno motivi di contestazione, il rendiconto relativo alla stessa annualità ma presentato in versioni diverse, possa essere sempre impugnato

di Francesco Schena - REVIMM - Revisori condominiali

In base all’articolo 1137 del Codice civile, contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

Questo vale anche per la deliberazione che ha approvato il rendiconto annuale del condominio...

