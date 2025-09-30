Il rendiconto non si impugna in via autonoma
Il rischio è che, fino a quando si troveranno motivi di contestazione, il rendiconto relativo alla stessa annualità ma presentato in versioni diverse, possa essere sempre impugnato
In base all’articolo 1137 del Codice civile, contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Questo vale anche per la deliberazione che ha approvato il rendiconto annuale del condominio...