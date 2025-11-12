L’assenso via WhatsApp può essere «sanato» in assemblea
La ratifica successiva non qualifica il comportamento come corretto, ma nei fatti lo priva di rilevanza
L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 3 novembre 2025
Per verificare la liceità della condotta descritta dal lettore, è anzitutto necessario distinguere la tipologia di interventi considerati. Qualora si tratti di interventi di manutenzione ordinaria, l’amministratore non ha necessità di una delibera assembleare autorizzativa, perchè provvedere alla conservazione del bene comune è suo precipuo compito in base all’articolo...