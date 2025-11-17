Il Salva Casa non basta più
Consigli pratici per risolvere le difficoltà al convegno Uppi di Reggio Calabria
Scelte difficili: il Salva Casa non basta. Al convegno organizzato il 14 novembre a Reggio Calabria dall’Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, tecnici, giuristi e dirigenti ministeriali si sono confrontati su un tema sempre più caldo: in sostanza, come utilizzare la legge 105/2025. Dopo i saluti dei rappresentati della politica (tra cui i senatori Tilde Minasi e Nicola Irto), dell’Ance e degli ordini professionali, il presidente nazionale Uppi Fabio Pucci ha ricordato il tesoretto da 15 miliardi...
Rendiconto: differenze tra revisione e perizia contabile di ricostruzione
di Francesco Schena - REVIMM | Revisori condominiali