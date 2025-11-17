Le spese condominiali maturate dopo il pignoramento non sono né prededucibili né privilegiate
Salvo che non attengano a spese indispensabili per la conservazione della struttura stessa del bene immobile o delle parti comuni collegate
Nell’ambito dell’esecuzione forzata immobiliare, le spese condominiali maturate dopo il pignoramento non sono né prededucibili né costituiscono spese di giustizia privilegiate ex articolo 2770 Codice civile, salvo che non attengano a spese indispensabili per la conservazione della struttura stessa del bene immobile o delle parti comuni funzionalmente ad essa collegate, di cui il giudice dell’esecuzione può disporre l’anticipazione a carico del creditore procedente ex articolo 8 del Dpr 115/2002. ...
di Francesco Schena - REVIMM | Revisori condominiali