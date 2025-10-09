Il singolo condomino ha azione diretta nei confronti dell’assicurazione in caso di danno proveniente dalla sua proprietà
Va riconosciuta l’operatività della polizza nei rapporti fra i singoli condòmini per i danni agli appartamenti causati da cose di proprietà esclusiva
Una delle domande più frequenti nelle aule di tribunale, rispetto ai danni da spargimento d’acqua all’interno delle abitazioni dei condòmini, è segnata dall’azione diretta e/o indiretta del singolo condòmino rispetto all’assicurazione stipulata dal condominio, in persona dell’amministratore, denominata polizza globale fabbricati.
Secondo le stesse compagnie di assicurazioni sussiste (sempre) la carenza di legittimazione del singolo condòmino in ordine alla proposizione dell’azione di garanzia in forza...