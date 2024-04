Il condomino può chiamare in causa direttamente l’assicurazione del condominio

Il condomino – pur non avendo sottoscritto il contratto di assicurazione condominiale - può chiamare in causa direttamente la compagnia, se le condizioni della polizza condominiale “globale fabbricati” rechino nella garanzia anche la tutela degli impianti fissi delle proprietà esclusive. Questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza del Tribunale di Milano decima sezione civile 8 novembre 2023 numero 8812. Per il Tribunale di Milano infatti il danneggiante ha interesse a far valere la garanzia...

