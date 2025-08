L’amministratore non ha bisogno di via libera per presentare querela

L’azione intentata contro l’amministratore che ha sottratto denaro alle casse condominiali non necessita sempre di un via libera dell’assemblea. Il professionista che subentra, pertanto, può presentare autonomamente querela. Sono le interessanti conclusioni cui giunge la Cassazione valutando il ricorso presentato da un amministratore condannato in Corte di appello per appropriazione indebita aggravata in relazione alla sottrazione di somme di due condomìni da lui gestiti. Il professionista era ricorso...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi