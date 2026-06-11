MCE Lab, il laboratorio dedicato al comfort abitativo e all’efficientamento energetico promosso da MCE – Mostra Convegno Expocomfort, ha condotto una analisi sull’efficienza energetica nelle seconde case e negli immobili a uso intermittente, trasformando l’uso discontinuo in opportunità per comfort rapido e risparmio sulle bollette.

«Nel panorama della valorizzazione energetica in edilizia, l’immobile a uso discontinuo, sia esso una casa vacanze o un’unità destinata ai city breaks, rappresenta un ...